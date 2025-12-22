В музее-заповеднике Чайковского в Клину открылась выставка «Старая добрая сказка»

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин открылась выставка «Старая добрая сказка», посвященная 185-летию композитора и 220-летию Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители могут увидеть театральные костюмы из опер и балетов, созданных по мотивам известных сказок, таких как «Золушка», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Любовь к трем апельсинам», «Волшебная флейта» и других спектаклей из репертуара Детского музыкального театра имени Н. И. Сац и Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

На выставке представлены книжные иллюстрации художника Бориса Диодорова к сказкам «Снежная Королева», «Русалочка» и «Дюймовочка». Работы отличаются высокой детализацией и создают атмосферу волшебства.

Особое место в экспозиции занимают костюмы и эскизы декораций к балетам Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», которые стали частью мировой культуры.

Выставка будет работать до 19 мая 2026 года. Дополнительная информация размещена на сайте музея-заповедника.

