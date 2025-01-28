В музее-усадьбе «Мелихово» в Чехове провели литературную гостиную

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» муниципального округа Чехов прошли театральные постановки по мотивам чеховских произведений, которые показали юные прихожане местных храмов. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа.

Организатором мероприятия выступила комиссия Подольской епархии.

«Мероприятие у нас посвящено юбилею — 165 лет в этом году со дня рождения Антона Павловича. Поэтому возникла такая идея. У нас есть комиссия по культуре в епархии, которая это мероприятие организовала», — рассказал настоятель храма в д. Васькино Александр Смолиевский.

На примерах литературных произведений приглашенный лектор рассказывает о влиянии веры на жизнь и на рассказы писателя Антона Павловича Чехова. Участники были впервые знакомы с его творчеством, что породило живой интерес и обсуждения.

В планах у организаторов проводить такие мероприятия как можно чаще, чтобы не только привлекать молодежь к литературе, но и укреплять дух общности через искусство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.