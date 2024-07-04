В музее Серпухова пройдут встречи, посвященные искусству

В Серпуховском историко-художественном музее начинается серия встреч в формате публичного обсуждения «Тайные послания предков». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первая встреча состоится 5 июня и будет посвящена теме «Русские сказки и мифы». Послушать лекцию и поделиться своим мнением на заданную тему сможет каждый участник. Мероприятие в таком формате позволит не только расширить кругозор, но и развить навыки ведения дискуссии.

В основу первой встречи легла литературная тема, но, в отличие от классического книжного клуба, не обязательно серьезно готовится. Поделиться своим мнением сможет каждый участник встречи, не зависимо от глубины познаний в предложенной теме.

Первой темой публичного обсуждения выбрана «Русские сказки и мифы». Беседу решено приурочить ко Дню семьи, любви и верности, потому что сказки, былины и мифы хранят множество свидетельств о русских традициях, обрядах, приметах. На встрече будет обсуждаться, какие из них связаны с темой любви и семейных отношений и какие тайные смыслы скрыты в русских сказках.

Мероприятие состоится во дворе Серпуховского историко-художественного музея. Начало в 18:30. Вход свободный по предварительной брони билетов. Встречи планируются ежемесячно.

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