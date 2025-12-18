В музее Серпухова открылась выставка современных художников

17 декабря в Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Семейный альбом» династии художников Любавиных — Анатолия, Нины и Ксении. Проект посвящен семейным ценностям и традициям, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Идея экспозиции — показать, как семейные традиции и ценности формируют творческое видение художников. Зрители увидят портреты, передающие характер и настроение героев, пейзажи, отражающие любовь к родному, краю, натюрморты, декоративные композиции и инсталляции, сочетание живописных и графических работ, а также архивные материалы, домашние заметки и эскизы.

Выставка показывает многоплановую творческую работу семьи Любавиных. Анатолий Александрович — народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, ректор МГАХИ им. В. И. Сурикова при РАХ, профессор. Нина Ивановна — действительный член Российской академии художеств. Оба работают в технике станковой графики и живописи. Ксения Анатольевна — член Московского союза художников, работает в области графического дизайна, станковой графики и живописи, сделала более 300 дизайнерских разработок детских развивающих настольных игр.

Выставка продлит свою работу до 1 февраля 2026 года.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.