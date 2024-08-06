В музее Щелкова 8 августа откроется выставка «Нежный возраст»

В Щелковском историко-художественном музее 8 августа начнется выставка «Нежный возраст». На ней представят произведения, выполненные в различных техниках из фонда музея и частных коллекций. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция включает работы признанных мастеров Советского Союза и России. В рамках выставки представлены не только произведения из фонда Щелковского историко-художественного музея, но и работы из частных коллекций. Зрители смогут увидеть творения советских и российских художников Леонида Грубова и Виктора Багрова.

Одним из центральных экспонатов выставки является портрет внучки работы народного художника СССР Алексея Ткачева под названием «Маша». Образ дочери Алены, созданный Германом Безукладниковым, наполнен нежной любовью и теплотой. Графические произведения Галины Завьяловой представляют сюжеты из жизни советских детей — пионеры, юные альпинисты, спортсмены, рыбаки — каждая работа передает дух той эпохи.

Выставка завершится 14 сентября 2024 года. Подробности на сайте музея.

Мероприятие проходит при информационной поддержке при министерстве культуры и туризма Московской области.

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