В музее Реутова 12 ноября откроется выставка Германа Титова

Камерная, уютная, осенняя выставка состоит из 12 новых работ, которые были написаны в рамках серии «Приглашение к путешествию» 2021 года. Это 12 работ, в которых искусство встречается с раздумьем и созерцанием, как огромный калейдоскоп с мозаикой, который хочется рассмотреть повнимательнее.

В основе сюжетов — свет, тени, неоновые блики, дым и одинокие фигуры людей. «Архитектура в красках» и «Зимний Колизей» — про искусство без громких заявлений, но с глубокой философией. Тут нет четких посланий, но есть пространство для собственных ощущений и мыслей. Своеобразный архитектурный символизм, служащий для рождения новых чувств и мыслей.

Маэстро приглашает зрителей к путешествию, но это, по сути, путь внутрь себя. Герман Титов создает полотна, которые не нужно педантично разбирать по пунктам или искать скрытые смыслы. Зритель просто смотрит и чувствует, как это становится частью повседневности.

В каждой работе художника легкость, и грусть, немного тепла и толика холода. И цветовая симфония играет глубоким фиолетовым, теплым розовым, землисто-коричневым и спокойным синим цветом.

Выставка будет работать с 12 по 30 ноября по адресу: ул. Победы, д. 2.

Вход на торжественное открытие свободный. Мероприятия рассчитано на детей любого возраста.

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