В музее «Подолье» открылась выставка национальных головных уборов

сегодня в 20:51

Более 20 традиционных головных уборов разных народов России представили на выставке в музее-заповеднике «Подолье». В витринах — казахские, татарские, узбекские и чеченские тюбетейки, а также женский татарский головной убор калфак. В центре разместились русские кокошники.

Ведущий научный сотрудник музея Олег Симанин рассказал, что кокошник относился к праздничному наряду русской замужней женщины. В зависимости от региона кокошники отличались формой и украшением. Богатые владелицы оформляли их жемчугом, перламутром, драгоценными камнями. Менее состоятельные женщины украшали кокошники бисером, цветными стеклами.

Посетители увидят головные уборы, сшитые в наши дни, в советские годы, а также изготовленные в конце XIX — начале XX веков. Как, например, хасава — туркменский свадебный головной убор. Женская тюбетейка украшена металлическими подвесками.

Многие головные уборы оформлены сложной традиционной вышивкой. Каждый экспонат знакомит с историей и культурой своего народа.

Выставка будет работать до конца апреля. Интересные факты об экспонатах можно узнать во время экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.