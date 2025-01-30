В музее Подмосковья стартует серия музыкально-просветительских программ к выставке

В конце ноября 2024 года в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», посвященная 125-летию со дня рождения художника-авангардиста. Весной в рамках выставки музей впервые представит музыкально-просветительский проект — цикл лекций и концертов музыковеда Юлии Де-Клерк «Время, вперед!», вдохновленный сюжетами работ и философско-эстетическими взглядами художника и призванный показать связь открытий Александра Лабаса и его современников-композиторов с основными направлениями художественного авангарда XX века, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы открываем традицию представления специальных музыкальных программ в рамках больших выставочных проектов. Куратор цикла концертов и лекций к выставке Александра Лабаса „Невесомость“ Юлия Исааковна Де–Клерк подобрала интереснейшую программу, которая позволит зрителям проникнуться духом эпохи, в которой жил художник, его главными образами, и тем, что волновало его современников. У музея „Новый Иерусалим“ есть собственная концертная площадка, и такой формат просветительской работы не просто очень органичен для музея, но и, уверена, существенно обогатит посетительский опыт наших гостей», — отметила генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Серия из трех лекций Юлии Де-Клерк и шести концертов, которая начнется в середине марта и пройдет до конца мая, будет посвящена музыкальному осмыслению ключевых тем прошлого столетия, таким как скорость, индустриализация, философия вечного движения, диалог Востока и Запада, космизм.

В концертах примут участие музыканты-исполнители и композиторы: Сергей Каспров, Юрий Фаворин, Арсений Николаев-Тарасевич, Олеся Ростовская, Олег Худяков, Ираида Юсупова, ансамбли «Студия новой музыки», Classica Plus, струнный квартет ансамбля «Солисты Москвы» и другие.

Откроется проект 15 марта лекцией «Апология движения. Урбанизм. Индастриал. 1920-е» и концертом «Гимн машинерии». Первая лекция цикла посвящена времени мощного технологического прорыва, под влиянием которого композиторы начали воспевать индустриальную культуру, создавать уникальные инструменты и шумовые оркестры, вводить в состав симфонических партитур звуки предметов из урбанистической реальности. Вниманию слушателей будут представлены произведения, посвященные музыкальному конструктивизму и футуризму 1920-х. Солисты и ансамбль «Студия новой музыки» Московской консерватории исполнят сочинения Эрика Сати, Дариюса Мийо, Джорджа Антейла, Александра Мосолова, Владимира Дешевова и Сергея Прокофьева — «Каталог сельскохозяйственных машин», «Рельсы», «Электирификат», «Аэроплан», «Прибытие тракторной бригады в колхоз», «Стальной скок».

29 марта состоится концерт пианиста Сергея Каспрова «Perpetuum mobile». Прозвучат сочинения Эрика Сати, Сергея Прокофьева, Белы Бартока, Игоря Стравинского, Дьердя Лигети и Фредерика Ржевски, отражающие образ вечного движения в музыке XX века.

19 апреля любителей искусства ждет лекция «Бунтари и пророки Новой музыки», которая познакомит слушателей с творчеством выдающихся композиторов XX века — новаторов, изменивших ход музыкальной истории: Клода Дебюсси, Александра Скрябина, Арнольда Шенберга, Игоря Стравинского и Оливье Мессиана. На концерте «Краски и звуки» пианист Юрий Фаворин исполнит произведения этих композиторов-новаторов.

26 апреля состоится концерт «Магия Востока». Скрипка и вокал. В исполнении Родиона Замуруева (скрипка) и Алисы Тен (вокал) прозвучат произведения, навеянные природой и культурой восточных стран: от Персии и Китая до Мадагаскара, Средней Азии и Индии. В программе: «Песни безумного муэдзина» Кароля Шимановского, «Песнь соловья» и «Китайский марш» Игоря Стравинского, «Мадагаскарские песни» Мориса Равеля, «Экзотическая сюита» Владимира Дешевова и пьеса Eastern Man одного из столпов американского минимализма Терри Райли.

Концерт «Пушки и музы», который пройдет 17 мая, связан с фактами биографии Александра Лабаса, его эвакуацией в Ташкент, где также находились Дмитрий Шостакович и его младший современник и близкий друг Мечислав Вайнберг. В исполнении струнного квартета камерного ансамбля «Солисты Москвы» и лауреата международных конкурсов пианиста Арсения Николаева-Тарасевича прозвучат фортепианные квинтеты Шостаковича и Вайнберга, созданные примерно в одно и то же время и посвященные темам войны и мира, добра и зла.

В заключении проекта 24 мая состоится лекция «Космос как предчувствие» и кинопоказ первого научно-фантастического фильма «Космический рейс», снятого режиссером Василием Журавлевым в 1935 году о путешествии советских людей на Луну. Консультантом фильма выступил сам Константин Циолковский. Тема лекции непосредственно связана с «небесными странствиями» художника Александра Лабаса и посвящена космогонии в музыке. Ретро-футуристический саундтрек к фильму написала наша современница — композитор Ираида Юсупова. Историческая достоверность и новые технологии создали неповторимый аутентичный звуковой образ, который позволит слушателям почувствовать себя участниками захватывающей «космической Одиссеи».

Подробности и билеты — на сайте музея «Новый Иерусалим».

Выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» в Музее «Новый Иерусалим» посвящена 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера Общества художников-станковистов (ОСТ). В экспозицию вошли более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России, включая Музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, Русский музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и другие, а также из 12 частных коллекций. Межмузейный выставочный проект организован при участии Фонда содействия сохранению творческого наследия художника Александра Лабаса (Лабас-Фонд) и наследницы авторского права художника Ольги Бескиной-Лабас.

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