В музее «Мелихово» 11 октября пройдет фестиваль подростковых театральных студий

11 октября на базе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» состоится показ спектаклей подростковых театральных студий. Ребята покажут зрителям театральные постановки, затрагивающие сложные подростковые темы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проходит в рамках региональных практико-образовательных фестивалей подростковых театральных студий «#ПОД (: P}ОСТКИ РОССИИ».

Федеральный подростковый центр запускает новый цикл театральных фестивалей в Подмосковье. Уже более 1 300 подростков в 6 регионах нашей страны показали свои спектакли на социально значимые темы.

Артисты социального театра подключают аудиторию к волнующей острой теме, вовлекая зрителей в процесс игры, что позволяет поделиться эмоционально сложными историями и таким образом помочь их преодолеть. Сегодня это театральное направление пользуется большой популярностью среди молодого поколения, так как служит мостом между воспитанием, образованием и развлечением, позволяя обсуждать деликатные вопросы в увлекательной форме.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» выступят два коллектива из Москвы. Театральная студия «Дети райка» покажет зрителям антиутопию по повести Александры Зайцевой. На сцене ребята воплотятся в подростков, попавших в альтернативную реальность и вынужденных спасаться от ее угроз, в том числе от бесконечного в ней пребывания. Постановку «Давай бояться вместе», основанную на реальных событиях, представит театральная студия «Jam session». На одном из занятий участница коллектива рассказала о своем страхе потерять дедушку. Так родилась тема спектакля.

После выступлений эксперты Московского педагогического государственного университета проведут безоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.

Помимо этого, педагоги театральных коллективов смогут поучаствовать в презентации книги «Вербатим и подростки» от писательницы и актрисы театра Анны Старцевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.