В музее Чехова «Мелихово» покажут новую постановку пьесы «Три сестры»

1 ноября в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, независимый театральный проект выпускников Театрального института имени Б. Щукина представит свою интерпретацию пьесы «Три сестры». Спектакль приурочен к 125-летию пьесы А. П. Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка от режиссера Владимира Сажина предлагает зрителям по-новому взглянуть на вечные темы тоски, надежды и поиска смысла жизни, затронутые Антоном Павловичем Чеховым.

Премьера спектакля состоялась в мае на XXV Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который проходил с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова. В Мелихово умело сочетают музейную деятельность с театральным творчеством, театральная труппа местного театра «Чеховская студия» сформирована из выпускников лучших театральных вузов страны.

Начало спектакля в 19:00. 12+

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.