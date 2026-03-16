В музее Чайковского в Клину выставили отреставрированные скатерти

В Государственный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину после реставрации вернулись скатерти возрастом более 130 лет. Они украшали интерьер дома еще при жизни композитора, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музей-заповедник П.И. Чайковского в городском округе Клин вернулись две исторические скатерти, которые более века назад использовались в доме композитора. Их возраст превышает 130 лет, и они являются частью подлинного мемориального интерьера.

Одна из скатертей с полосатым рисунком и бахромой украшала ломберный столик. Другая находилась на столике для чтения. Ее подарила композитору супруга его старшего брата Николая Ильича — Ольга Сергеевна. Скатерть вышита золотой нитью и дополнена аппликацией с природным узором.

Реставрацию предметов провели специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году в музей после восстановления вернулись ковры-килим, которые Петр Чайковский привез из поездки в Тифлис в 1880-х годах. В мемориальном доме соблюдаются строгие условия хранения экспонатов: поддерживаются оптимальные параметры освещения и температуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.