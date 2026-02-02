В Муранове стартовала продажа билетов на фестиваль Масленицы

Продажа билетов на ежегодный фестиваль «Масленица в Муранове», который пройдет 21 и 22 февраля в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкинском округе, уже началась, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Масленица в Муранове» состоится в 22-й раз 21 и 22 февраля на территории музея-заповедника «Усадьба Мураново» в Пушкинском городском округе. Гостей ждут выступления фольклорных коллективов, исторические реконструкции, анимационные программы, музейные экскурсии и традиционное угощение блинами.

Праздник начнется 21 февраля в 12:30 с приветствия директора музея Александра Богатырева и настоятеля усадебного храма Спаса Нерукотворного игумена Феофана. В программе — выступления ансамбля «Веснянка», исполнителя народных песен Олега Щукина, творческого объединения «Поем и пляшем», фолк-рок группы ВИА «ЯнСаР», а также анимационные программы для детей и взрослых, тематические экскурсии, спектакли и мастер-классы.

На территории музея будут работать ремесленная и гастрономическая ярмарка, фудкорт с блинами и чаем, а также фотозона. Подробная программа и билеты доступны на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.