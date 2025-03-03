В Можайском округе стартует выставка графических работ и акварели 6 марта

С 6 марта 2025 года в доме-музее художника С. В. Герасимова, филиале музея-заповедника «Бородинское поле», зрителям будут представлены графические работы и акварели Сергея Герасимова и других художников из Можайска из фондов музея, сообщает пресс-служба администрации округа.

Экспозиция предлагает захватывающее погружение в мир графики, демонстрируя богатство ее выразительных возможностей. Каждый штрих и линия здесь несут смысловую нагрузку, отражая эмоции и идеи художника.

На выставке будет представлен портрет мастера, выполненный в 1944 году его товарищем и соратником Г. С. Верейским. Этот выразительный портрет точно передает облик знаменитого художника, акцентируя внимание на его сосредоточенности и внутренней собранности.

Открытие выставки состоится 6 марта в 14:00.

Познакомиться с экспозицией можно со среды по субботу с 9:00 до 17:00.

Выставка открыта для посетителей до 18 апреля 2025 года в доме-музее художника С. В. Герасимова по адресу: г. Можайск, ул. Герасимова, дом 5.

Возрастное ограничение: 6+.

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