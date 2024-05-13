В Можайском округе специалисты проведут исследования усадьбы Горетово

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Выдано разрешение на проведение исследовательских и изыскательских работ на объекте «Усадьба «Горетово» в Можайском округе, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: Можайский городской округ, деревня Горетово. В составе усадьбы есть главный дом.

В рамках выданного разрешения планируется проведение обследования конструкций памятника в виде шурфов и зондажей.

Здание является интересным примером усадебного дома первой четверти XIX века, выстроенного в стиле позднего классицизма. Памятник играет большое значение, организуя окружающее пространство со стороны можайского водохранилища.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.