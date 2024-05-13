В Можайском округе специалисты проведут исследования усадьбы Горетово
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Выдано разрешение на проведение исследовательских и изыскательских работ на объекте «Усадьба «Горетово» в Можайском округе, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: Можайский городской округ, деревня Горетово. В составе усадьбы есть главный дом.
В рамках выданного разрешения планируется проведение обследования конструкций памятника в виде шурфов и зондажей.
Здание является интересным примером усадебного дома первой четверти XIX века, выстроенного в стиле позднего классицизма. Памятник играет большое значение, организуя окружающее пространство со стороны можайского водохранилища.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.