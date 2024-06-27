В Можайском округе состоится концерт в честь Дня молодежи

В самом начале празднования, с 17:00 до 18:00, пройдет роспись футболок. Участникам нужно принести с собой на мастер-класс обычную футболку. В это же время пройдет фестиваль красок холли «Ярко-жарко» и будет открыта творческая полянка.

С 17:00 до 19:00 для любителей активного отдыха пройдут спортивные турниры.

В 18:00 начнется концертная программа талантливой молодежи, которая продлится целый час.

С 19:00 до 19:30 пройдет награждение активных участников.

В 19:30 начнутся два события: интерактивная площадка «Открытый диалог» продлится до 20:00, а концерт группы «МЕD» и музыкальной студии «Крылья» — до 21:00.

В 21:00 стартует молодежная дискотека «Танцуй, зажигай!».

В завершении праздника с 21:30 до 23:00 пройдет просмотр кино под открытым небом — вниманию зрителей будет предоставлена комедия «Иван Семенов. Большой поход».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.