В Можайском округе состоится концерт в честь Дня молодежи
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
В честь празднования Дня молодежи 29 июня в парке «Ривьера» Можайского округа подготовили множество мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В самом начале празднования, с 17:00 до 18:00, пройдет роспись футболок. Участникам нужно принести с собой на мастер-класс обычную футболку. В это же время пройдет фестиваль красок холли «Ярко-жарко» и будет открыта творческая полянка.
С 17:00 до 19:00 для любителей активного отдыха пройдут спортивные турниры.
В 18:00 начнется концертная программа талантливой молодежи, которая продлится целый час.
С 19:00 до 19:30 пройдет награждение активных участников.
В 19:30 начнутся два события: интерактивная площадка «Открытый диалог» продлится до 20:00, а концерт группы «МЕD» и музыкальной студии «Крылья» — до 21:00.
В 21:00 стартует молодежная дискотека «Танцуй, зажигай!».
В завершении праздника с 21:30 до 23:00 пройдет просмотр кино под открытым небом — вниманию зрителей будет предоставлена комедия «Иван Семенов. Большой поход».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
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