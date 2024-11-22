В Можайском КДЦ прошел теплый вечер в преддверии международного Дня матери

Совместно с Комитетом Семей Воинов Отечества Можайского городского округа и государственным фондом «Защитники Отечества» для жен и матерей участников специальной военной операции был организован праздничный концерт с насыщенной и трогательной программой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наших женщин в канун праздника пришли поздравить глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и депутаты Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова, Александр Князев, Семен Долгачев.

Мамы, бабушки и жены наших героев смогли отдохнуть душой и провести вечер в прекрасной компании, а благодаря выступлениям солистов и коллективов культурно-досугового центра эмоции женщин менялись на глазах.

«Мы, со своей стороны, всегда готовы откликнуться на ваши просьбы и пожелания. Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью в любых вопросах», — отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

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