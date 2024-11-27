В Можайском округе прошел фестиваль школьных волонтерских отрядов «Доброе сердце»

В нашем округе подрастающее поколение активно вовлечено в волонтерскую деятельность. Ребята помогают участникам специальной военной операции и их семьях, участвуют в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи, экологических акциях, помогают приюту бездомных животных, участвуют во Всероссийских проектах и акциях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня 8 отрядов представили свои команды и через призму творчества показали, что такое быть настоящими волонтерами. В ходе фестиваля творческие номера, стенгазету и организацию мастер-классов оценивало компетентное жюри: депутат Совета депутатов Можайского городского округа Елена Прокутина, начальник отдела культуры Можайского округа Галина Селиванова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

«Спасибо Можайскому молодежному центру за такое полезное мероприятие. На мастер-классе я смогла научиться делать мягкую игрушку №АнгелыПобеды. В следующем году я обязательно хочу попасть в волонтерский отряд», — сказала зрительница мероприятия Дарья.

На данный момент в Можайском округе в добровольческих организациях и различных волонтерских объединениях состоят более 2000 человек. И с каждым годом волонтерское движение пополняет свои ряды добрыми, отзывчивыми и активными ребятами.

По итогам фестиваля «Доброе сердце» 1-е место занял волонтерский отряд «Поколение 21», на 2-м месте расположились «Руки дружбы», а 3-е место досталось отряду «Бумеранг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.