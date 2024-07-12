В Можайской женской колонии презентовали поэтический сборник «Сильная женщина»

«Сильная женщина» — сборник стихов, в которые вошли произведения осужденных женщин, отбывающих наказание в Можайской женской колонии. В пятницу книгу презентовали, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области.

Поддержать авторов приехали президент благотворительного фонда «Исток», председатель регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова, омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, советник губернатора Московской области Ирина Михайловская, врио начальника ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров, Вице-президент фонда Юлия Савихина, генеральный директор издательства «ВегаПринт» Виктория Радишевская, а также директор Театра «Город» Жаннета Арутюнян и творческий коллектив театра.

«Пусть сборник „Сильная женщина“ станет вам поддержкой, придаст вам веры в себя, веры в лучшее, а для ваших близких станет поводом гордиться вами. Пишите, творите, верьте в доброе и прекрасное, и оно случится», — сказала Екатерина Богдасарова, обращаясь к авторам стихов.

Сборник «Сильная женщина» — это не просто совокупность творческих произведений, это социальный проект, целью которого является поддержка осужденных женщин, в силу разных обстоятельств отбывающих наказание в исправительном учреждении. Это мощный инструмент ресоциализации осужденных, способ найти себя, раскрыть свой потенциал, поделиться с окружающими своими чаяниями и надеждами.

«Сегодня мы собрались по очень хорошему поводу. Для каждого творческого человека публикация его произведений очень значима. Этот сборник — не просто литературное издание, это результат внутренней работы авторов над собой. Поздравляю вас с этим прекрасным событием! И желаю дальнейших творческих успехов! Не бросайте писать стихи!» — сказала омбудсмен Ирина Фаевская.

Сборник стихов «Сильная женщина» опубликован издательством «ВегаПринт» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» и благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».

«Два года назад мы проводили здесь конкурс эссе. Тогда же нас поразили искренние и очень талантливые работы. Тогда и возникла идея о создании сборника стихов. И благодаря фонду „Исток“, инициативе Екатерины Богдасаровой эта книга состоялась», — отметила генеральный директор издательства «ВегаПринт» Виктория Радишевская.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.