В Можайске прошел Всероссийский фестиваль духовности и культуры «Бородинская осень»

В сентябре Можайская земля традиционно стала центром притяжения для деятелей культуры и искусства со всей России и из-за рубежа. В этом году с особым размахом отметили 20-летие фестиваля «Бородинская осень», который собрал творческие коллективы и гостей из Беларуси, Ямала, Санкт-Петербурга, Башкортостана и многих других регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественном открытии фестиваля с приветственными словами к участникам и зрителям обратились почетные гости: депутат совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, наместник Лужецкого монастыря иеромонах Давид (Кургузов), заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана Татьяна Петрова, секретари союза писателей России Сергей Котькало и Марина Ганичева, народный артист России Юрий Назаров и писатель Иван Чуркин.

Юбилейная программа фестиваля была насыщенной. Значимым событием в Год защитника Отечества стало посещение Мемориала памяти и братской могилы в деревне Ильинская Слобода, где участники почтили память воинов, павших за Родину.

Кульминацией дня стало открытие фестиваля на территории комплекса «Святого колодца преподобного Ферапонта Можайского». Именно там состоялся конкурс исполнителей на приз фестиваля «Русское воскресение», а своим творчеством зрителей порадовал можайский ансамбль «Русская песня» под руководством Александры Федоровой.

День продолжился в «Доме художника», где открылась выставка «Отечеству нашему слава». Экспозиция будет работать для всех желающих до 30 сентября. Здесь же, в рамках конкурса документального кино, прошел показ картин «Небесный град и земное Отечество».

Завершился фестиваль большой концертной программой в «Можайском КДЦ», где выступили все творческие коллективы – участники «Бородинской осени».

Фестиваль прошел при поддержке правительства Московской области, по инициативе Всемирного Русского Народного Собора и Союза писателей России, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке администрации Можайского городского округа и попечительского совета комплекса «Святого колодца прп. Ферапонта Можайского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.