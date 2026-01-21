В Можайске отметили 84-ю годовщину освобождения города праздничным концертом

В Можайском культурно-досуговом центре 21 января прошло памятное мероприятие, посвященное 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны, творческие коллективы и жители округа приняли участие в торжественной встрече и праздничном концерте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие открылось выступлением председателя совета ветеранов, депутата совета депутатов Можайского округа Нины Истратовой. Она выразила благодарность ветеранам за их подвиг, стойкость и труд в послевоенные годы, подчеркнув важность сохранения памяти о событиях освобождения города.

Для гостей была подготовлена насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов округа. Народный коллектив вокального ансамбля «Сударушка» исполнил композиции «Посвящение Можайску» и «Россия». Ансамбль «Веселые девчата» представил песни «У деревни Крюково» и военное попурри. Виктор Шишкин, Анатолий Ермошенков и Геннадий Артемов также выступили с попурри на тему военных лет, а Илья Вершинин под аккомпанемент баяна исполнил «На безымянной высоте».

Особое внимание уделили интерактиву со зрителями: зал вместе исполнил известные военные песни, среди которых «Бьется в тесной печурке огонь», «Синий платочек», «Эх, дороги», «Смуглянка» и «День Победы». В концерте также участвовали коллективы «Глория», дуэт «Элина» и хор «Душа поет».

Ведущий напомнил о восстановлении города после освобождения и отметил, что сегодня Можайск — Город воинской славы. В завершение прозвучали слова о важности исторической памяти и преемственности поколений. Мероприятие завершилось чаепитием и обменом воспоминаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства высказался:

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.