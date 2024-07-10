В Можайске на объекте культурного наследия пройдет реставрация

В Можайске на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Хлебникова» пройдет реставрация. Администрацией Можайского городского округа заключен договор аренды сроком на 49 лет с целью реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Статус объектов культурного наследия регионального значения главный дом и флигель, входящий в состав городской усадьбы на улице Красных партизан, получили в январе 2018 года распоряжениями Главного управления культурного наследия Московской области.

Дом Хлебникова — единственная уцелевшая городская усадьба в Можайске, построенная с элементами стиля модерн в начале 20-го века. До революции она принадлежала можайскому купцу Дисану Алексеевичу Хлебникову. По местной легенде этот дом предназначался для размещения в Можайске императора Николая II и его семьи во время юбилейных торжеств на Бородинском поле, прошедших в августе 1912 года.

После революции 1917 года в здании размещался Можайский военкомат, а с середины 1920-х годов был отдан уездному комитету ВКП (б). Уже после окончания Великой Отечественной войны в здании размещался также Райком ВЛКСМ, а потом районное управление сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.