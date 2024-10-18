В Мособлдуме обсудили поправки к закону о музеях

Накануне состоялось расширенное заседание комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы, где обсудили вопросы развития музейной деятельности в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В заседании приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова, член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Татьяна Сердюкова, руководители министерства культуры и туризма Московской области, члены экспертного совета при Московской областной думе, представитель администрации губернатора Московской области и руководители государственных и муниципальных музеев Московской области.

Ключевым вопросом расширенного заседания стало обсуждение поправок к закону о музеях Московской области. Было предложено внести некоторые законодательные изменения в связи с актуализацией деятельности подмосковных музеев и необходимостью приведения основных понятий в соответствие с федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Было внесено предложение о необходимости исключить положения о Московском областном реестре музеев и каталоге музейных ценностей Московской области в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» музейные предметы и музейные коллекции, постоянно находящиеся на территории Российской Федерации, подлежат государственному учету в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации. Эта часть поправок призвана исключить возникновение правовых коллизий, а также убрать дублирование в работе музейных специалистов.

Кроме того, обсуждались вопросы цифровизации музейной деятельности. Было отмечено, что ведется работа по совершенствованию всех билетных систем в музеях Подмосковья под музейные задачи, происходит переход на единые формы отчетов в экскурсионной работе. В планах совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области создать дашборд по музейной деятельности, который станет аналитическим инструментом для принятия управленческих решений и визуализации ключевых показателей в режиме реального времени. Он позволит получать данные о посещаемости, доходах, продаже билетов, выполнению госзадания по каждому музею за любой промежуток времени.

«Одно из важных направлений нашей работы — поддержка музейных специалистов. Мы сотрудничаем с несколькими вузами, проводим обучение и повышение квалификации. Важно также и стимулирование. Например, мы разрабатываем единый порядок учета экскурсионной нагрузки, взаимодействуем с билетными системами, автоматизируем отчеты — все для того, чтобы создать максимально прозрачную систему поощрения лучших экскурсоводов региона. Плюс от подобных мер цифровизации — это еще и оптимизация процесса оказания музейных услуг, вывод его на качественно новый уровень, к чему сейчас очень требовательны посетители», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В повестке стоял и кадровый вопрос. В настоящее время на регулярной основе проходит обучение сотрудников музеев на базе таких вузов, как РГУТИС, РАНХиГС, Финансовый университет. Идет формирование рабочей версии рейтингования экскурсоводов, как одного из инструментов стимулирования их деятельности. Для этого ведется разработка единых методических рекомендаций и единой системы учета экскурсионной нагрузки. Планируется запустить ежегодный профессиональный конкурс для экскурсоводов, а также поощрение лучших экскурсоводов по результатам работы за год.

«Мы обсудили главные аспекты развития музейной деятельности, актуальные на сегодняшний день. Во-первых, важно регулярное общение с музейным сообществом в части совершенствования законодательства и получение обратной связи от руководителей наших музеев о применении принимаемых норм на практике. Во-вторых, одним из ключевых аспектов развития музеев является их популяризация среди молодого поколения. Сегодня мы обсуждали возможность разработки перечня музеев, рекомендованных для посещения школьниками, с целью его дальнейшей рассылки в образовательные учреждения региона, в том числе с подключением координаторов партийного проекта «Культура малой родины», — рассказал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Один из важных вопросов в рамках цифровизации музейной деятельности — система работы с «Пушкинской картой», федеральной программой популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Об этом отдельно.

«Это возможность сегодня привлечь аудиторию с федеральными средствами. Для молодежи это бесплатно, а для наших учреждений это возможность дополнительно заработать средства, которые пойдут на развитие музея. Из 50 муниципальных музеев 21 можно посетить по Пушкинской карте. Сейчас одна из главных задач внедрить проект во всех муниципальные музеях», — отметила председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Линара Самединова

Обсуждалось и техническое оснащение музеев, их капремонт и реставрация. В планах разработка единых мер поддержки для государственных и муниципальных музеев, внедрение комплексных программ развития музеев и создание новой государственной программы для муниципальных музеев.

Были отмечены достижения в музейной деятельности в Московской области. В регионе работают 10 государственных музеев в 9 городских округах и 50 муниципальных музеев в 39 городских округах. За 2023 год государственные музеи посетили 2,1 млн человек, а муниципальные музеи — 1,9 млн человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.