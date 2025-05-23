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В Москву хотят привезти Терракотовую армию из Китая

Государственный исторический музей ведет переговоры с китайскими коллегами, чтобы привезти в Москву легендарных терракотовых воинов. Об этом сообщил гендиректор учреждения Алексей Левыкин на фестивале «Интермузей».

Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди — одно из самых значительных археологических открытий XX века. Она имеет огромную историческую ценность. Армию хотят доставить в столицу РФ в рамках масштабного российско-китайского выставочного проекта в 2026 году.

«Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь», — сказал Левыкин.

Выставка «Терракотовые воины — наследие Первого Императора» посвящена гробнице императора Цинь Шихуанди (III в. до н. э. — ред.), которая представляет собой грандиозный погребальный комплекс. Она станет самым масштабным совместным выставочным проектом России и Китая.

На выставке гости смогут увидеть терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

Гробница правителя была обнаружена возле города Сиань в 1974 году. В ней нашли 8 тыс. терракотовых воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. У всех фигур были уникальные черты лица, прически, детали доспехов.

В 2008 году часть этой коллекции уже показывали на выставке в Историческом музее. На данный момент организаторы готовят более крупный выставочный проект.

Сотрудники Исторического музея договариваются обо всех нюансах с Центром продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музеем-мавзолеем императора Цинь Шихуанди.