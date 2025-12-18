В Москве заработал новый павильон № 28 «Пчеловодство» в Биокластере

Павильон покажет посетителям мир глазами насекомых. Также гости увидят первую в России публичную энтомологическую лабораторию.

Познакомиться с новой интерактивной площадкой можно с 18 декабря. В этот день проходит акция «Московская музейная неделя», которая позволит посетить новую точку Биокластера бесплатно. Кроме того, куратор выставки, Маргарита Атрощенко, в 15:00 и в 16:00 проведет первые обзорные экскурсии по новой выставке, которые продолжатся и в следующие дни.

Павильон ВДНХ № 28 «Пчеловодство» был построен в 1953 году, здесь демонстрировались достижения хлебной промышленности и проводились временные выставки. С 1970-х годов открылась экспозиция о пчеловодстве.

В 2024-м павильон был передан Биологическому музею им. К.А. Тимирязева. В нем была представлена выставка «Вокруг пчелы», которая рассказывала о том, какое место они занимают среди других групп насекомых.

Об экспозиции

Новая выставка «Жужжащий мир» представит новейший подход к экспонированию насекомых. Полноценное погружение в энтомологию, которое поможет увидеть, какими интересными могут быть жизненные процессы насекомых, обеспечит максимальная интерактивность павильона. «Жужжащий мир» — это экзотариум и настоящий аттракцион с гигантскими макетами. Голограммы, дополненная реальность и VR-технологии позволят посетителям посмотреть на насекомых с неожиданной стороны, как на равных жителей нашего города. В публичной энтомологической лаборатории будут проводиться занятия, на которых посетители смогут в подробностях познакомиться со строением насекомых, с разнообразием насекомых Москвы, с основами пчеловодства и грамотным использованием пчелопродуктов в повседневной жизни.

«Биокластер на территории ВДНХ — часть проекта мэра Москвы. В этом году мы открыли уже третий павильон, а в следующем году откроем еще три, фактически завершив контур Биокластера. Мне кажется, проект будет в первую очередь интересен школам для уроков биологии, педагогам по биологии и даже ВУЗам. Здесь могут найти для себя много интересного и настоящие ученые, работая с экспонатами в современной лаборатории. Проведение урока в таком музее заменит сразу несколько уроков в школьных и студенческих аудиториях. Все очень понятно, все интересно. И что очень важно, это здесь не просто доступный язык повествования, а синергия между наукой, природой и искусством. Множество объектов в Биокластере представлено в виде арт-инсталляции, то есть это еще и пространство для творчества художников, дизайнеров, а значит, возможность сделать открытия для того, чтобы их реализовать в своих работах. Это не просто музей, это целый мир», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Также он отметил, что ВДНХ сегодня стал масштабной территорией культуры и досуга, выразил надежду, что открытый павильон с выставкой «Жужжащий мир» станет достойным ее представителем.

Что еще будет в павильоне

В рамках выставки будут проходить экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы и другие мероприятия. В 2026 году павильон станет одной из площадок проведения Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В исследованиях в рамках выставки смогут участвовать не только взрослые, но и дети, начиная со старших групп детских садов, — для юных ученых подготовят специальные программы. Лаборатория предоставляет несколько форматов работы: групповое посещение по будним дням (для школьных и туристических групп), программы выходного дня на которые можно приобрести индивидуальные билеты, особые программы для всех желающих на экологические праздники.

Выставка «Жужжащий мир» станет инновационной возможностью для практического освоения школьной программы по окружающему миру и биологии. Экскурсии станут путеводителем по самой многочисленной группе живых существ на нашей планете. Для подробного изучения научные сотрудники Биомузея подготовили для юных посетителей серию практических занятий.

Как проходит первый день

В день открытия в Биокластере провели первые занятия в лаборатории для детей «Насекомые в окуляре». На занятии посетители познакомились с насекомыми — пчелами, их родственниками и продуктами пчеловодства под микроскопом. Изучили, как устроено тело насекомого; с помощью микроскопа и бинокуляра рассмотрели этих удивительных животных и узнали, чем крыло бабочки отличается от крыла пчелы, почему мухи могут бегать по оконному стеклу, а пчелы — нет, и даже, как различать настоящий мед от ненастоящего.

Биологический музей им. К. А. Тимирязева — один из крупнейших биологических музеев России, основанный в 1922 году Борисом Михайловичем Завадовским. Сегодня его коллекции превышают 110 000 экспонатов. Музей реализует свыше 100 программ для посетителей: от экскурсий до интерактивных занятий.

Биокластер — новый мультидисциплинарный проект, который объединяет несколько тематических павильонов и садово-парковых зон: павильоны № 31 «Геология», № 29 «Цветоводство и озеленение» и №28 «Пчеловодство» под эгидой Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Это первый и единственный в мире комплекс, который представит все основные направления современной биологии: энтомология, ботаника, палеонтология, зоология, антропология, биотехнология, экология.

Подробная информация представлена на сайте музея.

