В Москве впервые пройдет фестиваль домашних животных «Лапки»

С 24 по 25 мая в Москве впервые состоится фестиваль домашних животных, который объединит владельцев питомцев и тех, кто просто любит пушистых маленьких друзей человека. Организаторами мероприятия выступают столичные власти и VK, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте» .

Территориально фестиваль дружбы с питомцами «Лапки» пройдет в парке «Ходынское поле». Гостями мероприятия станут в том числе популярные блогеры, среди которых Корги Луна, Шпиц Касси, Чапитосики и их хозяйки.

Двухдневный фестиваль станет семейным мероприятием, организаторы предусмотрели развлечения для гостей всех возрастов. Интересно будет и заводчикам питомцев и тем, кто только планирует стать владельцем домашнего животного.

На главной сцене «Лапок» выступят артисты и DJ-сеты, пройдут встречи с кумирами и их питомцами. Желающие смогут послушать лекции о животных и посетить мастер-классы.

В рамках фестиваля состоится премия «Хозяин года». VK Сообщества вручат награду авторам популярных сообществ «ВКонтакте», которые будут публиковать посты с заданиями от домашних питомцев в течение двух недель. Поучаствовать сможет любой желающий, прошедший регистрацию.

«Питомцы — одна из востребованных тематик контента среди пользователей соцсетей VK. Мы проводим фестиваль „Лапки“ впервые и хотим объединить владельцев питомцев, pet-блогеров и всех, кто неравнодушен к домашним животным. Программа насыщена развлекательными и познавательными форматами для взрослых и детей», — рассказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Олеся Беленькая заявила, что столичные власти рады поучаствовать в организации такого мероприятия, как «Лапки», которое станет настоящим праздником для горожан.

Посетить «Лапки» сможет любой желающий на безвозмездной основе, однако для входа нужно будет заранее пройти регистрацию.