В Москве стартовал марафон «Россия — семья семей» к Году единства народов

5 февраля в Москве прошел марафон «Россия — семья семей» Общества «Знание», который открыл Год единства народов России. В мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Марафон «Россия — семья семей» состоялся в Национальном центре «Россия» и собрал представителей более 2900 национальностей из 89 регионов страны, свыше 1000 участников молодежных проектов и более 50 иностранных гостей. Главная цель события — укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России.

В открытии марафона участвовала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. В рамках программы выступили государственные деятели, герои России, спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди лекторов — помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор Академии Русского балета Николай Цискаридзе, директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии Амиран Ревишвили, олимпийский чемпион Артур Далалоян, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие.

Культурная программа включала этно-поп концерты, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, выставки, модные показы и проект «Книга сказок». Мультимедийная экспозиция рассказала о героях современности, а интерактивное пространство «17 традиционных ценностей России» напомнило о принципах, объединяющих народы страны. Также прошли кинопоказы, работала библиотека народной литературы, а команда проекта «Гастрономическая карта России» представила блюда национальных кухонь.

В регионах России в этот день стартовала просветительская акция Общества «Знание», объединившая школьников, студентов, молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение и ветеранов СВО. Всего в рамках региональной программы запланировано более 2000 просветительских мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.

«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — подчеркнул Воробьев.