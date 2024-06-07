В Москве стартовал летний сезон программы «ГТО в парках»

Москвичей приглашают укрепить здоровье и подготовиться к выполнению спортивных нормативов с помощью бесплатной программы «ГТО в парках». Она является частью городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщается на сайте мэра столицы.

Занятия проводят профессиональные инструкторы Мосгорспорта в 10 парках мегаполиса — «Фили», «Красная Пресня», «Сокольники», Дружбы, «Северное Тушино», «850-летия Москвы», «40-летия Победы», «Академический», им. Ю. М. Лужкова и на ВДНХ. Принять участие в программе можно до 15 сентября.

Каждую субботу и воскресенье с 10 до 11 утра инструкторы ждут москвичей, чтобы выполнить упражнения на выносливость, силу и гибкость. Зарегистрироваться для участия необходимо на сайте «ГТО в парках». На тренировки нужно приходить на несколько минут раньше, с собой иметь спортивную форму и воду.

В выполнении нормативов ГТО могут поучаствовать и дети. Для каждого возраста разработана своя программа. Тестирование проходит по выходным с 10:00 до 14:00. Зарегистрироваться можно на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».