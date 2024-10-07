В Москве создадут Международную модную федерацию БРИКС

Подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation) на столичном форуме BRICS+ Fashion Summit, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды более чем из 50 государств. В их числе — Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения. Создание столь представительной международной федерации — один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития», — отметила Сергунина.

Главными задачами нового объединения станут поддержание партнерских связей отраслевых сообществ разных стран, а также культурный обмен и поддержка молодых специалистов. Международная модная федерация БРИКС будет содействовать устойчивому развитию индустрии.

Подписавшие договор стороны будут уделять много внимания внедрению новых технологий и сохранению культурного наследия. Молодые бренды могут рассчитывать на локальное продвижение и выход на более глобальный уровень.

«Необходимость создания такого союза назрела давно. Мир моды ориентируется на несколько сотен мировых брендов, поэтому развивающимся рынкам нужна своя платформа, чтобы наш голос был услышан», — подчеркнул председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети.