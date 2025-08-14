В Москве протестируют видеоигры столичных разработчиков

Жители и гости столицы смогут принять участие в открытом тестировании видеоигр московских разработчиков. Им будут доступны демоверсии проектов разных жанров, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Участники поработают в виртуальном дирижабле-магазине, разгадают головоломки, попробуют себя в роли космических зоологов и т. д. После этого игроки поделятся впечатлениями от сюжета, графики и механики.

«Посетители больше узнают о процессе создания видеоигр, а авторы получат развернутые отзывы еще до выпуска продукта на рынок, смогут улучшить свои проекты и повысить шансы на успех», — рассказала Сергунина.

Москвичи познакомятся с решениями участников столичного акселератора «Фабрика видеоигр» и других московских студий. Они смогут не только опробовать демоверсии, но и задать вопросы разработчикам.

Первая серия тестирования пройдет на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Событие будет проходить со вторника по четверг с 12:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 23:00 в течение месяца.

Второй блок начнется 26 августа в креативном пространстве «АКИ.Лаб». Здесь же в 16:40 эксперты и представители компаний обсудят, как технологии ИИ помогают в разработке видеоигр, и перспективы развития отрасли.

Для посещения «АКИ.Лаб» нужна регистрация на сайте агентства креативных индустрий столицы. Гостей ждут с 16:00 до 21:00. Всего в этом пространстве запланировано четыре тестирования. Еще одно пройдет в конце октября и два — в начале 2026 года.

В столичной отрасли информационных технологий и видеоигр занято более 33 тыс. компаний. В 2024 году оборот организаций составил более 3,9 трлн рублей. Это одно из направлений креативных индустрий Москвы с большим потенциалом.