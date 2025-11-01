В Москве простились со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым

В Москве завершилась церемония прощания с актером из сериала «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым, гроб с его телом вынесли из ЦКБ, передает корреспондент РИАМО.

В траурном зале при ЦКБ собрались поклонники творчества актера, его коллеги, родные и близкие. Церемония продолжалась несколько часов, все желающие могли проститься с Поповым и проводить его в последний путь.

Траурная процессия вынесла гроб с телом актера. Затем его погрузили в черный катафалк, который покинул ЦКБ.

Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет. Причиной смерти актера стала онкология, ранее СМИ сообщали, что Попов долгое время боролся с недугом. В 2025 году у актера произошел рецидив заболевания, который привел к его смерти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.