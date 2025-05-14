В Москве пройдет спектакль «Слухи»

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома — заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений.

«Мой персонаж — доктор, успешный психотерапевт. Он очень интересно смотрится в паре со своей необычной женой, которую воплощает Ольга Волкова. В этом спектакле много ретро-юмора, и через эту призму я уловил в своем персонаже обаяние и „изюминку“. Все образы здесь прошли испытание временем. Можно сказать, что „Слухи“ — спектакль-ветеран, ведь ему уже много лет, а залы полные. Думаю, секрет успеха заключается в прекрасном первоисточнике: Нил Саймон — отличный драматург, и, конечно, в хорошем актерском составе», — поделился Народный артист России Валентин Смирнитский.

В ролях: Елена Сафонова, Андрей Ильин, Эльвира Болгова, Ольга Волкова, Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский, Вадим Дубровицкий, Юлия Агафонова, Инна Милорадова, Игорь Ливанов, Владимир Богданов, Олег Масленников-Войтов, Александр Чекалин.