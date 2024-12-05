В Москве пройдет шоу, которое расскажет о Смутном времени

21 декабря в кинопарке «Москино» стартует мультимедийное шоу Эдуарда Боякова «Соборная площадь». Пятидесятиминутное иммерсивное представление перенесет гостей кинопарка в эпоху Смутного времени. Герои спектакля — национальные герои России купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский — возглавят русское воинство и поднимут его на борьбу с польскими интервентами.

«Мы живем в городе с огромным театральным предложением в разных жанрах. Появляются новые площадки, в том числе и негосударственные. С другой стороны, в последние годы Москва становится ярким мультимедийным городом. Цифровое пространство нашего мегаполиса создают мировые лидеры этих технологий, один фестиваль „Круг света“ чего стоит. В нашем шоу „Соборная площадь“ мы соединяем эти два направления — театр и мультимедиа. Руководство города решило развивать территорию кинопарка „Москино“ не только как площадку для съемок фильмов, клипов, рекламы и пр., но и как парковую, городскую территорию. А это значит, что здесь нужны яркие события. Мы попробуем их обеспечить», — сказал режиссер Бояков.

Организаторы шоу обратили внимание на то, что спектакль будет проходить в зимних условиях на открытом воздухе. Но призвали будущих зрителей не беспокоиться — мерзнуть никому не придется.