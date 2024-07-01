В Москве определили финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В столице определили 10 из 48 финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». В сентябре на День города они сразятся за главный приз — 1 млн рублей, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Соревнования проходят на Чистопрудном бульваре и других локациях при поддержке правительства столицы. Участие в чемпионате, который проходит в рамках проекта «Лето в Москве», приняли уже более 15 тыс. человек всех возрастов. Главная битва состоится 8 сентября. Все участники получат дипломы, а победители — медали и кубки. За второе место предназначен приз в 500 тыс. рублей, а за третье — 250 тыс. рублей.

Среди финалистов Илья Семенов (8 лет), Вероника Урвачева (18 лет) и Толибшо Аноятшоев (12 лет). Последний живет недалеко от Чистопрудного бульвара. Сначала мальчик наблюдал за соревнованиями из окна, а потом решил и сам принять участие. Он смог войти в число 48 участников, которые будут бороться за главный приз. Аноятшоева пришла поддержать вся семья.

«Я играл на площадке чемпионата буквально со всеми: моим соперником на первой неделе был 6-летний мальчик, а потом дедушка лет 80. Побеждать я научился не сразу, но теперь это моя любимая игра. Я знаю, что уже обеспечил себе место в суперфинале, но все равно буду приходить сюда все лето и сражаться в „Камень, ножницы, бумагу“. Замечательная игра, жаль, что я раньше о ней не знал!» — высказался мальчик.

Проект «Лето в Москве» объединяет все виды сезонной активности. Он проходит с 1 июня по 8 сентября. В это время правительство столицы организовывает более 40 типов мероприятий для участников всех возрастов.