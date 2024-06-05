В Москве начался новый этап реставрации ансамбля усадьбы Нескучное

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На Ленинском проспекте начался новый этап реставрации ансамбля усадьбы Нескучное, который затронет и Александровский дворец, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По словам градоначальника, в первую очередь специалисты начнут восстанавливать исторический облик здания, обновят фасад и крышу, а также архитектурный декор, исторические интерьеры и скульптуры собак, что охраняют входную группу.

На сегодняшний день в ансамбле усадьбы Нескучное восстановлены к историческому облику главные ворота вместе со скульптурами «Времена года» и два боковых корпуса. Здание гауптвахты также приведено в надлежащий вид, там же специалисты воссоздали скульптуру двуглавого орла.

Позднее начнутся работы по благоустройству Нескучного сада, который пользуется популярностью у москвичей.

Ранее туристический сервис Russpass назвал самые популярные места в Москве у туристов и горожан. Нескучный сад попал в тройку лидеров.