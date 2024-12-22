В Москве для членов семей участников СВО проводят новогоднюю программу

В Москве для членов семей солдат ВС РФ, которые принимают участие в спецоперации, проводят яркую праздничную программу на Новый год. Например, детям в возрасте от 3 до 13 лет вручат сладости, раздадут пригласительные на елки, и предоставят билеты на катки, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Особые подарки на Новый год подготовили для супруг и родителей российских бойцов. Всем московским семьям позвонят сотрудники контакт-центра, согласуют время, на которое можно поставить встречу и организовать передачу подарков.

Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей организовал ряд мероприятий. Среди них будут развлекательные, спортивные и кулинарные занятия.

Также для членов семей участников СВО проведут мастер-классы.