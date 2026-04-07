В Москве 9 апреля представят проект «Хранители космоса»

9 апреля в московской библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова состоится премьера проекта «Хранители космоса». Его автором является документальный фотограф и фотожурналист Наталья Шатохина. Проект посвящен музеям космонавтики и людям, которые стояли у ее истоков. Событие станет частью торжественного открытия российской Недели космоса, сообщает NEWS.ru .

На сегодняшний день в России действует немало музеев, посвященных освоению космоса, которые являются важными памятниками своей эпохи. Многие из этих уникальных учреждений продолжают функционировать во многом благодаря самоотверженности и личным средствам их основателей. В объективе Натальи Шатохиной, штатного фотокорреспондента NEWS.ru, запечатлены как основатели музеев, так и экспонаты из множества космических музеев по всей России.

Шатохина — член Союза фотохудожников России. Ее работы выставлялись на множестве персональных и коллективных экспозиций. Она является финалистом престижного международного конкурса фотожурналистики CPOY (2024), призером конкурса фотожурналистики имени А. Ефремова и стипендиатом правительства Российской Федерации.

Посетители могут пройти регистрацию на предстоящее мероприятия на официальном сайте библиотеки. В рамках события будет проведен розыгрыш эксклюзивных голографических стикеров с изображениями Федорова и Гагарина.

