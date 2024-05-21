В Москве 23 мая откроется выставочный проект о творчестве династии Васнецовых

23 мая в Государственной Третьяковской галерее открывается масштабный выставочный проект «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век», который познакомит зрителей с творчеством художественной династии Васнецовых, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова. К этому событию Третьяковская галерея совместно с музеем истории со вкусом «Коломенская пастила» подготовили лимитированную линейку подарочных упаковок пастилы для зрителей выставки.

Коломенская пастила — это не просто лакомство. Это музейный продукт, представляющий собой нематериальное наследие. Она ведет свою историю с XV века, когда коломенцы придумали свой способ сохранения яблок — готовить из них вкусную и полезную сладость. Коломенская пастила упоминается в литературных произведениях Карамзина, Лажечникова, Чехова, Пильняка. Каждый сорт коломенской пастилы, который сегодня изготавливает историческое производство при музее, реконструирован по архивным рецептам и литературным источникам.

Коробочки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века. Теперь их украшают знакомые всем с детства художественные произведения Виктора Васнецова: «Богатыри», «Царевна-лягушка», «Ковер-самолет» и «Иван-царевич на сером волке». Сладкая коллекция музейных вкусов представлена различными видами пастилы: «муфтовой», «маковой» рыхлой белопенной, в малиновой глазури, пастильным рулетиком и смоквой яблочной и ягодной.

Историческое производство является частью деятельности Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад», который объединяет также шесть музеев в исторической части города, реализует событийные и инфраструктурные проекты развития в Коломне.

Подарочные коробочки коломенской пастилы можно будет приобрести только в музейном магазине Третьяковской галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.