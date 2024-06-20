В «Москва-Сити» устроили вечеринку в честь фестиваля русской музыки в Дубае

Алсу и Artik&Asti выступили на вечеринке в честь презентации фестиваля в Дубае

В ноябре 2024 года в Дубае пройдет второй фестиваль российской поп-музыки, организованный «Русской Медиагруппой» (РМГ) и BIM Group. В честь грядущего феста в ресторане Birds в «Москва-Сити» прошла вечеринка с участием звезд отечественной эстрады, сообщается в пресс-релизе РМГ.

«Дубай — это новый „Вавилон“, международная арена, где мы можем пропагандировать русскую музыкальную культуру среди международного сообщества. В Дубае живут разные нации, представлена культура многих стран, и это место для знакомства публики с яркой российской популярной музыкой», — сказал председатель совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

В 2023 году российский фестиваль Best Music Fest в Дубае ежедневно посещали по 1100 человек. В этом году на мероприятии сохранят VIP-пригласительные билеты, однако организаторы добавили и более бюджетную категорию билетов.

Фестиваль традиционно состоится на сцене известного курортного отеля Jumeirah Beach Hotel и продлится три дня. Зрителей ждут три концерта в формате гала-ужина и три афте-пати, которые пройдут в дубайском ресторане Birds.

В 2023 году Best Music Fest посещали не только россияне, но и жители ОАЭ, и другие иностранцы. В «Русской Медиагруппе» отметили, что фестиваль стал «идеальной площадкой» для налаживания международных отношений и продвижения российской музыки.

На презентации фестиваля в Москва-Сити выступали Artik&Asti, Мот, Дмитрий Маликов, Алсу и Natan.