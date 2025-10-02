В Московском регионе подвели итоги проекта «Лето в Подмосковье»

В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали об итогах региональной программы «Лето в Подмосковье» сезона 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Региональный проект «Лето в Подмосковье» стартовал в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева с целью развития туризма и привлечения гостей в Московскую область. В рамках проекта организуются крупные мероприятия: музыкальные, театральные, литературные, гастрономические и семейные фестивали и праздники, яркие события в парках, музеях, домах культуры и библиотеках.

Так, в летнем сезоне 2025 года в Подмосковье состоялось порядка 15 масштабных фестивалей, на которых побывали свыше 250 тысяч гостей. Среди наиболее ярких XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который прошел в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Свои постановки по произведениям А.П. Чехова или о нем представили более 20 театральных коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Фестиваль собрал свыше 6,5 тысяч зрителей.

На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в усадьбе Большие Вяземы музея-заповедника А.С. Пушкина побывали более 8 тысяч гостей.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину в 11-й раз состоялся Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского, который собрал более 17 тысяч гостей. Свое искусство на фестивале традиционно представляют звезды классической музыки и театра первой величины: Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский. Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет.

В год 185-летия великого русского композитора состоялось еще два крупных музыкальных фестиваля, связанных с именем П.И. Чайковского: «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново в Клину и концерт в рамках проекта «Путь Чайковского» в усадьбе Плещеево, г.о. Подольск. В общей сложности мероприятия посетили порядка 17 тысяч человек.

Еще одно грандиозное музыкальное событие с участием лучших артистов – VIII музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре – собрал более 8 тысяч зрителей.

X юбилейный фестиваль «Джазовые сезоны» в этом году прошел на новой площадке, в музее-заповеднике «Архангельское», и объединил лучших музыкантов. Перед зрителями выступили Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, Петр Налич, Евгений Маргулис и многие другие. На мероприятии побывали более 16 тысяч гостей.

Также в рамках летней культурной программы в Подмосковье прошли Большой культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха, IV Историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера», семейный фестиваль «Рябинушка», музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка», большой Сырный фестиваль и другие.

Одним из запоминающихся событий прошедшего летнего сезона стали выступления команды мотофристайла FMX13 под руководством самого титулованного фристайл мотокросс райдера России Алексея Колесникова. Команда дала 11 выступлений в Видном, Можайске, Королеве, Балашихе, Воскресенске, Лобне, Истре, Коломне, Дубне, Зарайске и Дмитрове. Яркие незабываемые трюки на мотоциклах и багги увидели порядка 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья.

Музеи Московской области за летний период посетили более 1,2 млн человек. На флагманских выставках «Свет между мирами» в музее «Новый Иерусалим» и «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпуховском историко-художественном музее побывали более 33 тысяч и более 26 тысяч зрителей соответственно.

По итогам летнего сезона в парках Подмосковья состоялось более 900 общеобластных мероприятий, участие в которых приняли свыше 770 тысяч гостей. Самым ярким парковым событием стал фестиваль современного танца «Город танцует в парках», который прошел в Подмосковье уже в третий раз и собрал более 105 тысяч зрителей. Также в парках региона прошли два новых крупных мероприятия: фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур», где соревновались танцоры уличных направлений, и фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках», который собрал лучших представителей оригинального жанра из Подмосковья. На этих фестивалях побывали 36 тысяч и 47 тысяч зрителей соответственно. Еще одним уникальным событием стал «Малевич. Фестиваль современной культуры», который состоялся в парке Малевича и собрал 31 тысячу человек.

В домах культуры Московской области за летний период прошло пять областных фестивалей с общим количеством посетителей более 70 тысяч человек. Лидером по посещаемости стал областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье» в г.о. Подольск, который собрал свыше 50 тысяч гостей. Всего мероприятия в рамках «Лета в Подмосковье» в домах и дворцах культуры региона посетили порядка 2 млн человек.

Библиотеки Подмосковья в летний период организовали досуговые площадки, мастер-классы, интеллектуальные турниры, литературные гостиные, встречи с писателями и поэтами, экскурсии, конкурсы для детей и семейные конкурсы, фестивали, кинопоказы и другие интеллектуально-развивающие мероприятия. Ежегодно с началом лета библиотеки Московской области открывают «летние читальные залы» – специальные библиотечные площадки на свежем воздухе. Этим летом на таких площадках проведено порядка 4,5 тысяч мероприятий на свежем воздухе. Более 200 библиотек Московской области сотрудничали со школьными детскими лагерями и проводили культурно-досуговые мероприятия для образовательных организаций. Проводились в библиотеках и тематические фестивали, наиболее значимыми из которых стали детский литературный фестиваль «Книжный пикник» и поэтический фестиваль «Во весь голос». За летний период в библиотеках Подмосковья было проведено более 250 тысяч мероприятий. Посетили библиотеки за лето более 2,4 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.