В МОНИКИ завершился конкурс детского рисунка на тему медицины

В МОНИКИ прошел конкурс изобразительного искусства «Медицина глазами детей», приуроченный к юбилею института. В этом году МОНИКИ им. Владимирского отмечает 250-лет со дня его основания Екатериной Великой в 1775 году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врач — это не только специалист, который лечит болезни, но и человек, который ежедневно сталкивается с человеческими судьбами и влияет на них. Работы наших юных художников продемонстрировали, как они видят мир медицины, его красоту и сложность. Мы уверены, что такие инициативы способствуют развитию творческого мышления у детей и показывает молодому поколению, что медицина — это не только наука, но и искусство, требующее чуткости и понимания. Мы гордимся тем, что можем предоставить платформу для этих талантливых ребят и надеемся на дальнейшее сотрудничество с образовательными учреждениями», — рассказала заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

В Главном хирургическом корпусе МОНИКИ им. Владимирского ученики Подольской детской художественной школы представили работы в различных техниках и материалах: пастель, простой карандаш, акварель. Ребята с невероятной точностью изобразили многие детали рутины врача, не забыв и о художественном видении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.