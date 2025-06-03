В Молдавии объявлен траур по случаю смерти композитора Евгения Доги

На 89-м году жизни скончался советский и молдавский композитор Евгений Дога. В Молдавии в связи с его смертью объявлен национальный траур, сообщает Общественное Телевидение России .

О смерти Доги сообщили молдавские телеканалы и депутат парламента Наталья Давидович.

Евгений Дога — автор музыки к более чем 200 фильмам и телеспектаклям. Среди самых известных работ — саундтреки к фильмам «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго». Вальс из «Моего ласкового и нежного зверя» был признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века.

Генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий назвал Догу выдающимся музыкантом, добрым и открытым человеком, который активно участвовал в культурной жизни и поддерживал телевизионные проекты.