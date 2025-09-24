сегодня в 13:29

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» в Минске пройдет с 26 по 27 сентября

В Минске пройдет дебютный международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Даты проведения — 26 и 27 сентября, сообщает RT .

Зрители смогут ознакомиться с шестью документальными фильмами о событиях в Донбассе и специальной военной операции, созданными RТД совместно с белорусскими документалистами.

Площадкой для проведения станет Национальная библиотека Беларуси (Минск, проспект Независимости, 116). Перед стартом кинопоказов состоится передача в фонд Национальной библиотеки Беларуси сборников стихов «ПоэZия русской зимы». Планируется также передача этих книг во все библиотеки Республики Беларусь. На церемонии открытия запланированы выступления поэтов Александра Антипова и Динары Керимовой.

Откроет фестиваль премьерный показ фильма RT «Донбасс. Без права голоса». Главные герои — европейские журналисты, чьи репортажи о событиях в Донбассе подвергаются цензуре в западных странах.

Организационную поддержку фестивалю оказывает «Русский дом» в Минске.