В Лыткарине состоится праздничная программа в честь Дня защиты детей

В международный день защиты детей, 1 июня, Центральный парк города Лыткарино станет местом волшебного праздника для самых юных жителей и их семей. Праздничная программа начнется в 15:00 и подарит детям массу радостных впечатлений, веселых игр и творческого вдохновения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С первых минут гостей ждут интерактивные игры и мастер-классы, где каждый ребенок сможет проявить фантазию, поиграть и пообщаться. Юным участникам также будут вручаться яркие воздушные шары, создающие атмосферу настоящего праздника.

В 16:30 начнется анимационное представление «Сказочные приключения», в котором оживут любимые герои русских народных сказок — Баба Яга, Любава, Богатырь, а также две ростовые куклы.

Завершится мероприятие ярким и завораживающим Шоу мыльных пузырей. Ребят ждут магические моменты — от крошечных пузырьков до гигантских сфер, внутри которых они смогут побывать сами.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

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