В Лосино-Петровском утвердили охранные зоны храма XVIII века

Правительство Московской области утвердило зоны охраны церкви Рождества Пресвятой Богородицы 1738 года постройки в селе Анискино городского округа Лосино-Петровский. Постановление опубликовано на официальном портале, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы является объектом культурного наследия регионального значения. Каменный храм возвели в 1738 году, в 1808 году его перестроили. Он сохранился как важный архитектурный и исторический элемент старинной сельской застройки восточного Подмосковья.

Документом утверждены охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также зона охраняемого природного ландшафта. Для этих территорий установлен особый режим использования.

Ограничения касаются нового строительства и реконструкции существующих зданий. Принятые меры направлены на сохранение исторического облика и природного окружения памятника, а также на регулирование дальнейшего развития прилегающей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.