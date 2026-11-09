В Лосино-Петровском проведут мастер-класс по изготовлению кормушек

Парки Лосино-Петровского округа подготовили спортивные и игровые программы, а также мастер-классы по изготовлению кормушек на 10–12 ноября. Все мероприятия бесплатные, возрастное ограничение — 0+.

10 ноября на сцене Свердловского парка в 16:00 начнется спортивно-игровая программа «В здоровом теле» с эстафетами, командными заданиями и простыми упражнениями. В 16:20 там же пройдет программа «Активчики» с подвижными играми и конкурсами.

11 ноября в Лосино-Петровском парке в зоне у очага в 10:00 стартует спортивная программа «Движение — жизнь». Участникам предложат несложные упражнения для разных возрастов. В 10:20 состоится разминка «На зарядку!».

12 ноября в Свердловском парке на сцене в 16:00 пройдет программа «Птичкины забавы» с загадками, викторинами и подвижными играми о птицах и природе. В 16:20 в Доме Мудрого Филина начнется мастер-класс «С заботой о синичке». Участники сделают кормушки из экологичных материалов, узнают, чем можно и нельзя кормить птиц и как закрепить кормушку на зиму.

В тот же день в Лосино-Петровском парке на лавочках дружбы в 12:00 проведут мастер-класс «Кормушка для птиц», который подойдет и новичкам. В 12:20 в зоне у очага начнется программа «Синичкин день» с эстафетами, тематическими играми и мини-викториной о зимующих птицах.

Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь с учетом погоды. Все необходимое для мастер-классов предоставят. Подробности и возможные изменения расписания публикуют в официальных каналах парков в MAX, «ВКонтакте» и Telegram.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

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