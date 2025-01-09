В Лосино-Петровском пройдет информационный калейдоскоп «Жемчужина природы»

Ко дню заповедников и национальных парков в Лосино-Петровской городской библиотеке 10 января в 12:30 состоится информационный калейдоскоп «Жемчужина природы». Мероприятие будет посвящено уникальным природным территориям России и мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках калейдоскопа пройдет лекция о важности сохранения биоразнообразия и роли заповедников в этом процессе. Гости узнают об истории создания первых заповедных территорий, их значении для науки и экологического просвещения.

Также на мероприятии будет организована выставка книг и журналов о природе, экологии и заповедниках. Участники смогут ознакомиться с редкими изданиями, узнать интересные факты о животных и растениях, а также, поучаствовать в викторине на знание заповедной системы.

Мероприятие пройдет по адресу: г. о. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 15. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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