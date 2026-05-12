В Лосино-Петровском округе 12–15 мая пройдут мероприятия в парках

Серия спортивных, игровых и литературных мероприятий пройдет с 12 по 15 мая в Свердловском и Лосино-Петровском парках. Жителей приглашают на бесплатные программы для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

12 мая в Свердловском парке на сцене в 16:00 начнется спортивно-игровая программа «Выше ножки от земли». В 16:30 состоится программа «Время играть», а в 17:00 пройдут веселые старты «Активный май».

14 мая в парке организуют спортивное мероприятие «Городошный биатлон». Для гостей подготовят тематическую фотозону и фотовыставку А. Ю. Яблонских, соревнования по городошному биатлону, мастер-класс по изготовлению значков, спортивные эстафеты, игру в гигантскую дженгу и интерактивную викторину о правильном питании.

В этот же день на детской площадке в 16:00 пройдет игровая программа «Некогда скучать», а в 16:30 в Доме Мудрого Филина состоятся настольные игры «В кругу друзей».

15 мая в Лосино-Петровском парке в зоне у очага в 18:00 проведут литературный вечер «Мистический мир Булгакова». В 18:30 начнется викторина «Загадки Булгакова».

Все мероприятия бесплатные. Подробную информацию и возможные изменения публикуют в официальных каналах парков в Telegram, «ВКонтакте» и MAX. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.