В Лобне стартует театральный фестиваль «Русская классика»

Театр «Камерная сцена» городского округа Лобня проведет XXVIII Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня 2024», ставший одной из визитных карточек нашего города. В нем примут участие коллективы из России и стран зарубежья, передает пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль состоит из двух частей: в первой выступают школьные и народные театральные коллективы, а во второй — профессиональные театры.

Открытие молодежного блока фестиваля состоится 6 мая в 14:00. На сцене будут показаны 35 спектаклей по произведениям русских классиков и по пьесам современных авторов, поставленных театральными студиями Москвы, Лобни, Подольска, Волоколамска, Химок, Долгопрудного и Дмитровского района.

21 мая в 17:00 пройдет открытие профессионального блока. 16 спектаклей представят коллективы Омского государственного Северного драматического театра, Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского, Арзамасского театра драмы, Независимого Петербуржского театра, Литературного театра Олега Попова из Санкт-Петербурга и Московских театров: «Этот театр», «Театральный особнякЪ», театр Грановского.

Также участниками фестиваля «Русская классика. Лобня 2024» станут театральные труппы из зарубежья: театр «Свободная сцена» город Бишкек (Кыргызстан); театральная группа «Чайка» город Тегеран (Исламская республика Иран); Китайская академия оперы «Пекинская опера» город Пекин (Китай); Китайский народный художественный театр город Чэнду Цонфу (Китай); Младинско Детски Театар Крин город Скопье (Северная Македония).

Закрытие профессионального блока XXVIII фестиваля «Русская классика. Лобня 2024» состоится 29 мая в 15:00 в театре «Камерная сцена».

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