В Лобне провели театральную экскурсию для детей

Актёры театра «Камерная сцена» городского округа Лобня Евгений Смирнов-Иваницкий, Андрей Сорока и Екатерина Нефедова провели для детей театральную экскурсию-променад «Сто шагов до сцены», сообщили в администрации городского округа Лобня.

В ней приняли участие подопечные автономной некоммерческой организации «Добрология», дети участников СВО и другие юные лобненцы. Они побывали за кулисами, в театральной мастерской, увидели, как изготавливаются декорации и реквизит для спектаклей и поучаствовали в интерактивном уроке актёрского мастерства.

Напомним, театр «Камерная сцена» работает в Лобне по адресу: Букинское шоссе, 31. Он был основан в 1991 году. Ежегодно Театр проводит Международный театральный фестиваль «Русская классика», в котором принимают участие коллективы из регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.

