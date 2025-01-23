В Лобне прошла выставка исторических печатных изданий

Лектором выступила местный краевед Татьяна Рогова. Она рассказала об истории появления газет в России, а также показала, какие издания могли в разные годы поступать в Лобню. Краевед отметила, что до революции пресса не пользовалась особой популярностью в деревнях, находившихся на территории современной Лобни, из-за низкой грамотности населения.

«По статистике, уровень грамотности наших местах был крайне низким. Например, в деревне Киово проживало 211 человек, из которых только 22 умели читать и писать, причем лишь одна из них была женщиной. В других населенных пунктах ситуация была схожей. В советское время все изменилось — в 1919 году был принят декрет о всеобщей грамотности. Со временем читать и писать научили всех», — рассказала Рогова.

Первой газетой XX века в Лобне стало издание «Веретено».

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